Проект пенсионной реформы ГД начнет рассматривать в четверг

Нижняя палата парламента в четверг приступит к рассмотрению проекта об изменениях в пенсионной системе в расширенном формате. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер ГД Иван Мельников.

По его словам, депутаты договорились о том, что данный законопроект будет рассматриваться «по максимальной процедуре».

«То есть по такой же процедуре, по которой рассматриваем проект бюджета на текущий год», — сказал Мельников.

Вице-спикер пояснил, что расширенный формат предусматривает выступления от профильного комитета, содоклад комитета-соисполнителя, а затем большой блок вопросов — по четыре от каждой парламентской фракции.