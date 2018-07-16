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17:01   16 Июля 2018
Россия

Проект пенсионной реформы ГД начнет рассматривать в четверг

Проект пенсионной реформы ГД начнет рассматривать в четверг

Нижняя палата парламента в четверг приступит к рассмотрению проекта об изменениях в пенсионной системе в расширенном формате. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер ГД Иван Мельников.

По его словам, депутаты договорились о том, что данный законопроект будет рассматриваться «по максимальной процедуре».

«То есть по такой же процедуре, по которой рассматриваем проект бюджета на текущий год», — сказал Мельников.

Вице-спикер пояснил, что расширенный формат предусматривает выступления от профильного комитета, содоклад комитета-соисполнителя, а затем большой блок вопросов — по четыре от каждой парламентской фракции.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #пенсионная реформа #мельников
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