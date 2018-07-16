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 Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября

Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября
17:20   16 Июля 2018
Весь мир

Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября

Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября

Об этом рассказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Список стран программы «Восточное партнерство» включает в себя Армению, Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Украину и Грузию. 

«Восточное партнерство» является многосторонней программой, которую запустил Евросоюз. Она направлена на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР. Стартовал проект в 2009 году.

Подобные саммиты проводятся один раз в два года. В 2013 году на переговорах украинский президент Виктор Янукович отказался  подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Считается, что именно эти события стали началом началом действий по силовой смене режима в Киеве в 2014 году.

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Автор: Виктория Разумовская
#ес #политика #саммит #могерини #снг #восточное партнерство
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