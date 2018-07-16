Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября

Об этом рассказала глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Список стран программы «Восточное партнерство» включает в себя Армению, Азербайджан, Белоруссию, Молдавию, Украину и Грузию.

«Восточное партнерство» является многосторонней программой, которую запустил Евросоюз. Она направлена на развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР. Стартовал проект в 2009 году.

Подобные саммиты проводятся один раз в два года. В 2013 году на переговорах украинский президент Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. Считается, что именно эти события стали началом началом действий по силовой смене режима в Киеве в 2014 году.