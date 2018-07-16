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PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

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16:49   16 Июля 2018
Весь мир

Хороший старт: Трамп поделился впечатлениями о встрече с Путиным

Хороший старт: Трамп поделился впечатлениями о встрече с Путиным

Американски президент Дональд Трамп по достоинству оценил переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Он назвал прошедшую в готическом зале Президентского дворца встречу «хорошим стартом для всех». 

Лидеры вышли за намеченное время переговоров, они беседовали около 2 часов 10 минут.

Саммит состоялся в финской столице - Хельсинки.

Параллельно проходит первая личная встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским госсекретарем Майком Помпео.

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Автор: Екатерина Розина
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