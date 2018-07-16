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16:53   16 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией

Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией

Молдавский лидер Игорь Додон поддерживает идею стратегического партнерства с Россией и сожалеет, что парламент и правительство его страны заняли «ошибочную позицию» по отношению к Москве.

Додон подчеркнул, что считает Россию дружественным государством. По его словам, правительство Молдавии занимает «ошибочную» позицию по отношению к России. Такое отношение не соответствует национальным интересам республики. 

Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией

Также президент надеется, что определить верные шаги по нормализации двусторонних отношений удастся как можно скорее. Более того, на протяжении последних нескольких лет можно отметить позитивную динамику по многим вопросам.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак, с котором встречался президент Молдавии, выразил надежду, что правительство и парламент республики все же выберут более конструктивную позицию по проблемам с Москвой. Подобные вопросы необходимо решать, опираясь на взаимные интересы.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #молдавия #политика #сотрудничество #додон #козак
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