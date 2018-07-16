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PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

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16:33   16 Июля 2018
Россия

Собянин: В течении года будет проведена реконструкция медцентра на Щепкина

Собянин: В течении года будет проведена реконструкция медцентра на Щепкина

Клиника на улице Щепкина в Москве в течении угода пройдет реконструкцию. Об этом рассказал мэр столицы в Twitter.

По словам градоначальника, современная клиника, пациентам которой оказывают помощь по международным стандартам, получит дополнительные кабинеты, вспомогательные помещения и лаборатории.

В минувшее воскресенье Собянин открыл 14 отреставрированных фонтанов центральной аллеи на ВДНХ, которые не ремонтировались с 1954 года.

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Автор: Вячеслав Каширин
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