Собянин: В течении года будет проведена реконструкция медцентра на Щепкина
Клиника на улице Щепкина в Москве в течении угода пройдет реконструкцию. Об этом рассказал мэр столицы в Twitter.
По словам градоначальника, современная клиника, пациентам которой оказывают помощь по международным стандартам, получит дополнительные кабинеты, вспомогательные помещения и лаборатории.
В минувшее воскресенье Собянин открыл 14 отреставрированных фонтанов центральной аллеи на ВДНХ, которые не ремонтировались с 1954 года.