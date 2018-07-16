Собянин: В течении года будет проведена реконструкция медцентра на Щепкина

Клиника на улице Щепкина в Москве в течении угода пройдет реконструкцию. Об этом рассказал мэр столицы в Twitter.

По словам градоначальника, современная клиника, пациентам которой оказывают помощь по международным стандартам, получит дополнительные кабинеты, вспомогательные помещения и лаборатории.

В течение года планируем сделать реконструкцию медицинского центра на улице Щепкина. Современная клиника, где пациенты получают помощь по международным стандартам, получит дополнительные кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 16, 2018

В минувшее воскресенье Собянин открыл 14 отреставрированных фонтанов центральной аллеи на ВДНХ, которые не ремонтировались с 1954 года.