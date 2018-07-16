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16:34   16 Июля 2018
Весь мир

Переговоры тет-а-тет Путина и Трампа вышли за рамки ожидаемой продолжительности

Переговоры тет-а-тет Путина и Трампа вышли за рамки ожидаемой продолжительности

Президенты США и России общаются с глазу на глаз уже дольше полутора часа, пишет в понедельник «Интерфакс».

Такая длительность переговоров только подтверждает тезис о «безлимитном» характере встречи. Подобная ситуация уже наблюдалась в Гамбурге на саммите G20, когда вместо запланированных 40 минут президенты общались более двух часов.

Российский и американский лидеры встретились в понедельник, 16 июля,в резиденции президента Финляндии в Хельсинки. Это первые полномасштабные переговоры Путина и Трампа. До сих пор они общались только по телефону и не полях международных форумов.

Саммит начался с задержкой почти в час. Вначале состоялось совместное фотографирование, после которого лидеры удалились беседовать тет-а-тет. Вслед за этим начнутся полномасштабные переговоры с делегациями за ланчем. Завершится встреча совместной пресс-конференцией.

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Автор: Юлия Халус
#россия #сша #путин #политика #трамп #хельсинки
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