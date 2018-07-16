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16:33   16 Июля 2018
Россия

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки завершилась

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки завершилась

Переговоры главы РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа подошли к концу.

Лидеры превысили ожидаемое время встречи, Путин беседовал с Трампом 2 часа и 10 минут. Переговоры проходили в узком составе.

Саммит состоялся в Готическом зале Президентского дворца, который располагается в столице Финляндии. Параллельно с этим проходила первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США, Сергея Лаврова и Майка Помпео.

Ранее высокопоставленные политики контактировали исключительно по телефону.

Напомним, российский лидер первым прибыл в Хельсинки и до встречи с Трампом его принял глава Финляндии в личном кабинете. По приезде Трамп поздравил Путина с успешной организацией ЧМ-2018, рассказал о впечатлениях об играх и признался, что мероприятие прошло на высшем уровне.

Американский президент до начала беседы с Путиным подчеркнул, что его интересует тема сокращения ядерного потенциала, в свою очередь Путин указал на важность согласия в двухсторонних отношениях,а также обсуждение международной повестки дня, включая «болевые точки».

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Автор: Екатерина Розина
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