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16:30   16 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева в 2020 году

Кличко намерен баллотироваться на пост мэра Киева в 2020 году

Экс-боксер и нынешний мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем желании вновь баллотироваться на пост градоначальника украинской столицы. Об этом пишет «Новое время».

Кличко занимает эту должность уже четыре года — с 2014. По его словам, он многое успел сделать, многого достичь. Он подчеркнул, что прошедшие годы были довольно сложными. 

«Но уже сейчас могу сказать, что буду баллотироваться, так как планы, озвученные мною, хочу довести до конца», — добавил политик.

Выборы мэра Киева пройдут в 2020 году. Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года. Среди возможных кандидатов присутствует премьер страны Владимир Гройсман, нардеп Юлия Тимошенко. 

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Автор: Виктория Разумовская
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