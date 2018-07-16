Фернадес вошел в символическую сборную ЧМ—2018 по версии Who Scored

Футболист ЦСКА и сборной России Марио Фернандес включен в число лучших игроков Чемпионата мира по футболу 2018 года по версии статистического портала Who Scored.

Фернандес набрал 7,3 балла из 10. Его признали лучшим правым крайним защитником турнира. Наивысший балл у бельгийца Эдена Азара — 8,5 балла.

Сборная ЧМ — 2018

Голкипер: Каспер Шмейхель, Дания.

Защитники: Марио Фернандес (Россия), Йерри Мина (Колумбия), Андреас Гранквист (Швеция), Марсело (Бразилия).

Полузащитники: Киран Триппьер (Англия), Лука Модрич (Хорватия), Кевин де Брейне (Бельгия), Неймар (Бразилия).

Нападающие: Эден Азар (Бельгия), Харри Кейн (Англия).

Сборная России показала лучший результат в новейшей истории страны — выход в четвертьфинал чемпионата мира. В 1/4 россияне уступили будущему финалисту турнира — сборной Хорватии — в серии послематчевых пенальти.

Чемпионом мира стала сборная Франции, обыгравшая хорватов со счетом 4:2. Для французов это уже второй Кубок мира.

Лучшим игроком турнира по версии FIFA признан хорват Лука Модрич. Лучший молодой футболист — француз Киллиан Мбаппе. «Золотую бутсу» (присуждается за большее количество голов) получил англичанин Харри Кейн.

Право выступления за российскую сборную Фернандес получил 23 сентября 2016 года, когда исполнительный комитет Российского футбольного союза принял решение присвоить ему спортивное гражданство РФ.