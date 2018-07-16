Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

Процедуру должны пройти все: и сенаторы, и сотрудники аппарата.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что работодатели должны быть заинтересованы в прохождении диспансеризации подчиненными. Политик напомнила, что в Госдуму вносился законопроект, согласно которому сотрудникам выделяется один дополнительный выходной на прохождение диспансеризации.

Проверкой прохождения диспансеризации занимается служба кадров Совета Федерации, отметила Матвиенко. Сенаторам необходимо предоставить соответствующую справку.