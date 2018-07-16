Booking придется оценить отели в Крыму

Сервис по бронированию номеров опасается санкций. Помочь работе компании на полуострове по силам сенаторам, уверен глава экспертного совета по туризму при Совете Федерации.

Поток туристов в Крым может снизиться из-за ограничения работы сервиса Booking.com на полуострове, но в то же время эта ситуация может стать толчком к регулированию оказания туристических услуг в интернете. Такое мнение корреспонденту ИА «Политика Сегодня» озвучил председатель экспертного совета по туризму при Совете Федерации РФ Игорь Фомин.

«Скорее всего, будет частичное снижение турпотока. Все же через Booking производится много бронирований. Но ситуация еще раз показывает, что нам надо в ближайшие годы создать нормативно-правовое регулирование оказания туристических услуг в интернете. Очень много иностранных компаний работают в этой сфере. Надо добиваться, чтобы на территории РФ находились их филиалы», — сказал сенатор.

С 16 июля невозможно через сервис Booking.com (компания зарегистрирована в Нидерландах) забронировать жилье в Крыму, а также поставить оценку или написать отзыв. Однако если поставить галочку в графе «Я путешествую по работе», то сервис выдает множество вариантов для размещения. Но без оценок и отзывов.

Владелица хостела Sudak Наталья Кириченко в Facebook привела официальный комментарий компании в связи с ограничением работы. Согласно сообщению, Booking.com обязан соблюдать торговые санкции Евросоюза в отношении Крыма.

Игорь Фомин подчеркнул, что было бы правильно, если бы Booking.com присутствовал как юрлицо в России.