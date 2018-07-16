Мы в соц.сетях:
Booking придется оценить отели в Крыму

Booking придется оценить отели в Крыму

 Казаки получили грант от властей Москвы на помощь бездомным

Казаки получили грант от властей Москвы на помощь бездомным
PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

 Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией

Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией
Забудьте санкции, они не работают

Забудьте санкции, они не работают

 Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября

Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября
Booking придется оценить отели в Крыму

Booking придется оценить отели в Крыму

 Казаки получили грант от властей Москвы на помощь бездомным

Казаки получили грант от властей Москвы на помощь бездомным
PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

PepsiCo и Coca-Cola опровергли сообщения о закрытии производств на Украине

 Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией

Додон выступил за стратегическое партнерство с Россией
Забудьте санкции, они не работают

Забудьте санкции, они не работают

 Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября

Саммит ЕС и стран «Восточного партнерства» пройдет 15 октября
16:12   16 Июля 2018
Весь мир

Первый британский космодром построят к 2020 году

Первый британский космодром построят к 2020 году

Портал «Би-би-си» сообщает, что первая площадка для космических пусков, принадлежащая Британии, появится в Шотландии. Ее построят в заболоченном районе на севере страны.

Вероятно, с космодрома, который будет расположен на полуострове Амхойн, будут запускать небольшие спутники, которые работают со сбором данных. Открытие площадки намечено на 2020 год. 

Для строительства космодрома выделено около 3,3 миллиона долларов. Британия заплатит за эту работу шотландской компании. Кроме того, в реализации проекта задействована американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. Эксперты оценили общую сумму инвестиций в проект в 44 миллиона долларов.

Месторасположение космодрома выбрано в связи с тем, что полуостров Амхойн находится в отдалении от жилой зоны. Это позволит исключить риск падения запускаемых ракет на жилые кварталы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#великобритания #космос #общество #шотландия #космодром #спутники
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...