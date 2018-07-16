Первый британский космодром построят к 2020 году

Портал «Би-би-си» сообщает, что первая площадка для космических пусков, принадлежащая Британии, появится в Шотландии. Ее построят в заболоченном районе на севере страны.

Вероятно, с космодрома, который будет расположен на полуострове Амхойн, будут запускать небольшие спутники, которые работают со сбором данных. Открытие площадки намечено на 2020 год.

Для строительства космодрома выделено около 3,3 миллиона долларов. Британия заплатит за эту работу шотландской компании. Кроме того, в реализации проекта задействована американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin. Эксперты оценили общую сумму инвестиций в проект в 44 миллиона долларов.

Месторасположение космодрома выбрано в связи с тем, что полуостров Амхойн находится в отдалении от жилой зоны. Это позволит исключить риск падения запускаемых ракет на жилые кварталы.