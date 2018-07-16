ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ

Европе пора начать по-новому выстраивать отношения с США, считает министр внутренних дел Германии Хайко Маас.

Президент США Дональд Трамп ранее в интервью телеканалу CBS признался, что считает Евросоюз «соперником». О конкуренции его заставляет думать происходящее в торговых отношениях с объединением.

Комментируя слова американского лидера, Маас в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung подчеркнул, что Европа больше не может безгранично полагаться на Штаты. Более того, отношения с американцами следует пересмотреть. Страны объединения должны сплотиться сильнее, несмотря на жесткие вербальные атаки и высказывания президента США.