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16:15   16 Июля 2018
Россия

Минобороны РФ проведет шестую экспедицию по поиску затонувших военных кораблей СССР

Минобороны РФ проведет шестую экспедицию по поиску затонувших военных кораблей СССР

Экспедиция по поиску затонувших во время Великой Отечественной войны советских кораблей состоится в акватории Черного моря.

Исследование морского дна в предположительных местах гибели кораблей проведут перед праздником Дня Военно-морского флота, уточнили в пресс-службе Минобороны.

В течение 10 дней специалисты будут искать советские корабли, которые затонули во время боевых сражений Великой Отечественной войны. Совместно с военным ведомством в операции задействованы специалисты «Русского географического общества», а также представители «Поискового движения России». 

Экспедицию планируют проводить в период с 17 июня по 27 июля. За это время, с помощью гидрографического судна Черноморского флота ГС-86, будет освоено порядка 700 миль. Предполагается исследовать около 10 затонувших кораблей.

Группа исследователей надеется обнаружить и поднять со дна фрагменты оружия и техники того периода времени. За проведение операции отвечает замглавы управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

По его словам, опыт предыдущих исследований должен способствовать успеху операции. Он подчеркнул, что необходимо напомнить всему миру и соотечественникам о подвигах и отваге российских моряков-черноморцев во время войны.

Память о павших солдатах почтит оркестр, который также отправляется в экспедицию, помимо этого военные запустят салют в честь защитников родины.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #минобороны #черное море #общество #экспедиция #черноморский флот #великая отечественная война #затонувшие корабли ссср
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