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15:43   16 Июля 2018
Россия

МЭР готовит меры поддержки малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта

МЭР готовит меры поддержки малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта

Минэкономразвития в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса предлагает меры по упрощению налоговой отчетности, совершенствования системы госзакупок, а также по совершенствованию цифровых платформ поддержки.

Как сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, где рассматривался паспорт нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», МЭР предложил целый ряд мер, призванный ускорить развитие малого и среднего бизнеса.

Помимо упрощения налоговой отчетности, о необходимости которого речь идет уже давно, ведомство предложило расширить доступ представителей малого и среднего бизнеса к госимуществу на льготных условиях, в том числе доступ к земельным участкам, автоматизировать отчетность для самозанятых. Премьер напомнил, что в рамках нацпроекта стоит задача увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе, а также индивидуальных предпринимателей с 19,2 миллиона до 25 миллионов человек.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #медведев #минэкономразвития #нацпроект
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