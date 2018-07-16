Медведев сообщил о проекте по поддержке занятости в несырьевых отраслях

Минэкономразвития России в рамках плана предложило использовать около 10 тысяч предприятий в базовых несырьевых отраслях. Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

В ходе заседания президентского совета по стратегическому развитию политик сообщил о существовании паспорта нацпроекта, подготовленного министерством. Медведев также напомнил о майском указе президента Владимира Путина, где поставлена задача по увеличению производительности не ниже 5% в год.

Профильная программа запущена в августе прошлого года. Цель — помочь субъектам РФ с реализацией соответствующих проектов. В схеме участвуют около 200 предприятий из 16 регионов страны. Медведев также сообщил об инструментах денежной поддержки и льготных займах.