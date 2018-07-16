Мы в соц.сетях:
Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

 Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов

Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов
ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

 Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками
Первый британский космодром построят к 2020 году

Первый британский космодром построят к 2020 году

 ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ

ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ
Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

 Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов

Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов
ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

 Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками
Первый британский космодром построят к 2020 году

Первый британский космодром построят к 2020 году

 ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ

ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ
15:42   16 Июля 2018
Россия

Медведев сообщил о проекте по поддержке занятости в несырьевых отраслях

Медведев сообщил о проекте по поддержке занятости в несырьевых отраслях

Минэкономразвития России в рамках плана предложило использовать около 10 тысяч предприятий в базовых несырьевых отраслях. Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

В ходе заседания президентского совета по стратегическому развитию политик сообщил о существовании паспорта нацпроекта, подготовленного министерством. Медведев также напомнил о майском указе президента Владимира Путина, где поставлена задача по увеличению производительности не ниже 5% в год.

Профильная программа запущена в августе прошлого года. Цель — помочь субъектам РФ с реализацией соответствующих проектов. В схеме участвуют около 200 предприятий из 16 регионов страны. Медведев также сообщил об инструментах денежной поддержки и льготных займах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #медведев #политика
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...