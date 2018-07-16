Booking.com поддержал санкции против Крыма

Сервис интернет-бронирования перестал работать на полуострове, об этом сайт Booking.com предупреждает при попытке забронировать отель или хостел в регионе.

Аналогичную жалобу публиковали в понедельник собственники объектов размещения в Крыму. Они заявили, что сервис больше не отображает отзывы клиентов и не собирает оценки.

Компания объяснила, что вынуждена придерживаться торговых санкций Евросоюза против Крыма из-за того, что базируется в Нидерландах. Поэтому Booking.com не имеет права осуществлять на полуострове туристическую деятельность. Тем не менее в сервисе уточнили, что бизнесмены все еще смогут бронировать отели в регионе, но их отзывы отображаться не будут.