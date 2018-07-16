ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

Подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике Докучаевск был обстрелян украинскими силовиками, повреждения получили два дома. Об этом сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Ранее минская контактная группа по Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Однако в понедельник около 12:30 ВСУ открыли огонь по Докучаевску из крупнокалиберного оружия. В результате домостроения по переулку Травневое, 8 и 10 получили повреждения — в первом случае стены, во втором — кровли и перекрытия.

Докучаевск расположен в 40 километрах к югу от Донецка. В городе проживают около 25 тысяч человек. Там находится флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта на востоке Украины считался одним из крупнейших в Европе.