Иран подал жалобу в ООН за введение очередных односторонних санкций со стороны США

Иран составил заявление против США и подал жалобу в Международный суд США из-за очередного введения односторонних санкций.

Данную информацию подтвердил глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Today Iran filed a complaint @CIJ_ICJ to hold US accountable for its unlawful re-imposition of unilateral sanctions. Iran is committed to the rule of law in the face of US contempt for diplomacy & legal obligations. It's imperative to counter its habit of violating int'l law.