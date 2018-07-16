Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов

C 16 июля стартовал прием заявок от некоммерческих организаций (НКО) на участие во втором конкурсе на соискание средств из Фонда президентских грантов. Заявки можно подавать до 10 сентября.

Об этом сообщает РАПСИ.

Общая сумма грантов составляет порядка пяти миллиардов рублей. Проекты разделят на четыре группы, в зависимости от запрашиваемой суммы. Соответственно, чем больше запрашиваемая сумма, тем выше проходной балл и серьезнее критерии оценки заявки.

В феврале президент России Владимир Путин утвердил указ, согласно которому фонд-оператор грантов получит восемь миллиардов рублей для проведения этих конкурсов. На гранты могут претендовать проекты НКО, которые связаны с 13 различными направлениями, в частности, с защитой прав человека, поддержкой семьи, охраной здоровья, экологией и некоторыми другими. Кроме того, гранты могут получить проекты, которые направлены на выявление талантов среди молодежи в области культуры и искусства.

По итогам первого конкурса гранты получили 1551 победитель.