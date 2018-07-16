Почти треть бюджета России уйдет на пенсии в 2024 году, если оставить все как есть

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять за основу предложения по увеличению пенсионного возраста, чтобы потом внести корректировки.

Законопроект о повышении пенсионного возраста в России ко второму чтению в Госдуме ( то есть грядущей осенью) может претерпеть существенные изменения, считает член комитета по бюджету и налогам Игорь Шубин.

Ранее стало известно, что комитет рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, по которому к 2028 году мужчины смогут уходить на пенсию в 65 лет, а женщины - к 2034-му году - в 63 года.

«Уже организована масштабная дискуссия по этому поводу. Мы собираем предложения регионов, замечания. Эта дискуссия будет продолжена в сентябре. Грубо говоря, сейчас законопроект примут за основу, но потом будут доработки с учетом замечаний и предложений. Не случайно мы выделили длительный период для этого, чтобы обсудить, подсчитать все взвешенно. Думаю, что ко второму чтению законопроект серьезно изменится», — сказал Шубин корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что 60% российских регионов прислали консолидированные отзывы на законопроект, во многих из них есть дополнительные предложения по его коррекции.

В рекомендации комитета по бюджету и налогам отмечается, что менять существующее пенсионное законодательство необходимо. Иначе, к 2024 году трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд может вырасти как минимум до пяти триллионов рублей.

«Весь федеральный бюджет — около 16 триллионов рублей. Поэтому пять триллионов — это, конечно, огромные деньги. То есть какие-то другие сферы недополучат деньги, — рассуждает Игорь Шубин. — Очевидно, что изменения принимать надо, не принимать их нельзя, какими бы они не были сложными. Важно сейчас подойти взвешенно, просчитать последствия. В конечном итоге приоритет один — повышение пенсионного обеспечения и уровня жизни граждан».

Депутат напомнил, что в 1956 году, когда утверждалось действующее пенсионное законодательство, одного пенсионера обслуживали четыре работающих человека. Сейчас, по данным Минсоцтруда, на одного пенсионера приходится 1,6 работающих россиянина. Если ничего не предпринимать сейчас, то в ближайшие годы придется либо резко повышать налоги, что губительно скажется на крупном и малом бизнесе, либо снижать и так небольшие пенсии.