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15:22   16 Июля 2018
Россия

Следственный комитет начал проверку «Натали-Турс»

Следственный комитет начал проверку «Натали-Турс»

СК РФ развернул проверку в отношении турагентства «Натали-Турс» из-за нарушения обязательств, предписанных по проданным путешествиям, сообщает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По данным «Интерфакс», в связи с неисполнением обязательств при реализации проданных путевок СК начал проверку в отношении «Натали-Турс». Сотрудники компании подтвердили визит следователей в офис туроператора. При этом некоторые источники утверждают, что во время проверки была изъята часть документации агентства.

Однако в ведомстве никаких официальных заявлений по данному вопросу не давали.

Тюрина рассказала, что в данный момент у компании серьезный кадровый дефицит, поскольку на рабочих местах осталось порядка 15 сотрудников, остальные же были уволены задним числом в обмен на зарплату за июнь. Тем не менее, и оставшиеся туроператоры не хотят быть связаны с агентством и уже сейчас подыскивают подходящие вакансии.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #ск рф #натали турс
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