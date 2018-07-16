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 Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов

Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов
ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

 Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками
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15:07   16 Июля 2018
Россия

МИД РФ согласился с Трампом: Отношения двух стран ухудшились именно из-за глупости США

МИД РФ согласился с Трампом: Отношения двух стран ухудшились именно из-за глупости США

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало запись президента США Дональда Трампа в Twitter, где он заявил, что отношении двух стран «хуже, чем когда-либо из-за безрассудства и глупости» Вашингтона.

Там же в Twitter российские дипломаты написали:

«Мы согласны».

Ранее, в преддверии саммита Россия — США в Хельсинки, Трамп написал, что отношения его страны с РФ никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости, а теперь и «подстроенной охоты на ведьм».

В понедельник американский лидер проводит в Хельсинки встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. В это же время в столице Финляндии проходит первая личная встреча глав российского и американского дипведомств Сергея Лавров и Майкла Помпео.

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Автор: Олег Королев
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