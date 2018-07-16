МИД РФ согласился с Трампом: Отношения двух стран ухудшились именно из-за глупости США
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало запись президента США Дональда Трампа в Twitter, где он заявил, что отношении двух стран «хуже, чем когда-либо из-за безрассудства и глупости» Вашингтона.
Там же в Twitter российские дипломаты написали:
«Мы согласны».
Ранее, в преддверии саммита Россия — США в Хельсинки, Трамп написал, что отношения его страны с РФ никогда не были хуже из-за многих лет безрассудства и глупости, а теперь и «подстроенной охоты на ведьм».
В понедельник американский лидер проводит в Хельсинки встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. В это же время в столице Финляндии проходит первая личная встреча глав российского и американского дипведомств Сергея Лавров и Майкла Помпео.