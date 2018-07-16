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ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

 Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

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15:18   16 Июля 2018
Весь мир

Москва удивлена сообщениями о закрытии торгпредства Франции

Москва удивлена сообщениями о закрытии торгпредства Франции

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

В департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что российская сторона не в курсе ситуации с закрытием торгпредства. Франция, в свою очередь, не уведомляла о подобном. Также в ведомстве отметили, что Москва уже давно предлагает Парижу решить все вопросы с неурегулированностью статуса торгпредства в соответствии с законодательством РФ. Если его все же закроют, то это должно быть желание исключительно французской стороны. 

В МИД подчеркнули, что Россия наоборот всегда поддерживает развитие торговых связей.

Ранее в СМИ появилась информация, что МИД РФ лишил дипломатического статуса  представительство по торговле посольства Франции в РФ. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #франция #политика #мид рф #торгпредство
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