Москва удивлена сообщениями о закрытии торгпредства Франции

Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве России.

В департаменте информации и печати МИД РФ заявили, что российская сторона не в курсе ситуации с закрытием торгпредства. Франция, в свою очередь, не уведомляла о подобном. Также в ведомстве отметили, что Москва уже давно предлагает Парижу решить все вопросы с неурегулированностью статуса торгпредства в соответствии с законодательством РФ. Если его все же закроют, то это должно быть желание исключительно французской стороны.

В МИД подчеркнули, что Россия наоборот всегда поддерживает развитие торговых связей.

Ранее в СМИ появилась информация, что МИД РФ лишил дипломатического статуса представительство по торговле посольства Франции в РФ.