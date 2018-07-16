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 Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

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14:52   16 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова обратилась к президенту страны с просьбой рассмотреть возможность обмена членов экипажа российского судна «Норд» на задержанных в Крыму украинских моряков. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Семьи членов экипажа рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанных российскими пограничниками 4 мая у западного побережья Крыма,  попросили Денисову помочь вернуть моряков на родину — как выразились в пресс-службе, «на материковую часть Украины».

Судно было задержано возле мыса Тарханкут. На его борту находились пять моряков, все — граждане Украины. Они подозреваются в незаконном рыбном промысле. Судно арестовано, а в отношении капитана возбуждено уголовное дело.

Сейнер «Норд» под российским флагом был задержан в Азовском море в марте 2018 года украинскими пограничниками. На борту находилось 10 человек. Капитан судна Владимир Горбенко был арестован по обвинению в нарушении порядка въезда на «временно оккупированную территорию Украины» и выезда с нее «с целью причинения вреда интересам государства». Большинство моряков не могут вернуться в Крым, поскольку погранслужба отказывается отпускать их по российским паспортам.

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Автор: Вячеслав Каширин
#политика #ближнее зарубежье #норд #денисова #ямк-0041
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