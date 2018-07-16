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14:55   16 Июля 2018
Россия

Приставы в Саранске закрыли дело о взыскании налогов с Жерара Депардье

Приставы в Саранске закрыли дело о взыскании налогов с Жерара Депардье

Об этом стало известно из материалов Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Производство приставы возбудили 13 июня на основе документа, который составила Федеральная налоговая служба Ленинского района Саранска. Через две недели дело прекратили.

Основанием стал пункт четыре части первой статьи 46 федерального закона «Об исполнительном производстве». Попытка взыскать налоги с должника, французского актера Жерера Депардье, оказалась безуспешной.

Артист получил гражданство РФ в январе 2013 года. Его зарегистрировали на территорию Республики Мордовия.

UPD: Как сообщил источник ИА «Политика сегодня» у Депардье две задолженности — одна на 1113 рублей, вторая на 734 рубля 23 копейки. Представитель актера уже связалась с приставами и обещала все оплатить.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #мордовия #жерар депардье #саранск
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