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14:56   16 Июля 2018
Весь мир

Эрдоган пожелал Трампу успехов в переговорах с Путиным

Эрдоган пожелал Трампу успехов в переговорах с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита Россия-США в понедельник встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом рассказали в канцелярии турецкого лидера.

Эрдоган в ходе беседы с Трампом заявил, что считает переговоры Вашингтона и Москвы важным событием и пожелал американскому лидеру успехов.

Путин и Трамп встретились в понедельник, 16 июля, в резиденции президента Финляндии в Хельсинки. Это первые полномасштабные переговоры лидеров США и России. До сих пор они встречались только на полях международных форумов и общались по телефону.

Президент РФ подчеркнул, что рад встрече с американским коллегой на «гостеприимной земле». Он также заявил, что хотел бы основательно поговорить с тем о двусторонних отношениях.

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Автор: Юлия Халус
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