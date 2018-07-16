Лавров и Помпео начали переговоры в Хельсинки

Стартовала личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Майка Помпео в столице Финляндии.

По данным ТАСС, переговоры лидеров России и США проходят параллельно со встречей представителей внешнеполитических ведомств.

Ранее Лавров и Помпео вели лишь телефонные переговоры, это первая личная встреча с момента назначения Помпео на пост.

Трамп поздравил Путина с отличным проведением Чемпионата мира по футболу и признался, что смотрел серию полуфиналов. При этом американский лидер отметил, что организация спортивного мероприятия была на высшем уровне. Беседа Глав РФ и США началась с приватного разговора в присутствии переводчиков.

Напомним, Путин прибыл на встречу в Президентский дворец первым, его приветствовал глава Финляндии. До переговоров с Трампом он пообщался с финским коллегой.

Главной задачей саммита по-прежнему остается достижение понимания в области двусторонних отношений между странами, сирийском урегулировании и реализации проекта российского газопровода.