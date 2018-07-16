Мы в соц.сетях:
Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

 Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов

Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов
ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

 Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками
ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ

ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ

 Иран подал жалобу в ООН за введение очередных односторонних санкций со стороны США

Иран подал жалобу в ООН за введение очередных односторонних санкций со стороны США
Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

 Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов

Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов
ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

 Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками
ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ

ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ

 Иран подал жалобу в ООН за введение очередных односторонних санкций со стороны США

Иран подал жалобу в ООН за введение очередных односторонних санкций со стороны США
14:54   16 Июля 2018
Весь мир

Лавров и Помпео начали переговоры в Хельсинки

Лавров и Помпео начали переговоры в Хельсинки

Стартовала личная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Майка Помпео в столице Финляндии.

По данным ТАСС, переговоры лидеров России и США проходят параллельно со встречей представителей внешнеполитических ведомств.

Ранее Лавров и Помпео вели лишь телефонные переговоры, это первая личная встреча с момента назначения Помпео на пост.

Трамп поздравил Путина с отличным проведением Чемпионата мира по футболу и признался, что смотрел серию полуфиналов. При этом американский лидер отметил, что организация спортивного мероприятия была на высшем уровне. Беседа Глав РФ и США началась с приватного разговора в присутствии переводчиков.

Напомним, Путин прибыл на встречу в Президентский дворец первым, его приветствовал глава Финляндии. До переговоров с Трампом он пообщался с финским коллегой.

Главной задачей саммита по-прежнему остается достижение понимания в области двусторонних отношений между странами, сирийском урегулировании и реализации проекта российского газопровода.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #лавров #политика #общество #весь мир #помпео #саммит рф-сша
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...