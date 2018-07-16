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ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

 Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

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14:32   16 Июля 2018
Весь мир

Путин предложил Трампу обстоятельно поговорить об отношениях РФ и США

Путин предложил Трампу обстоятельно поговорить об отношениях РФ и США

Президент России Владимир Путин объяснил, что уже обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом двусторонние отношения на международных форумах, но подробно о них поговорить возможность появилась только сейчас.

Слова российского лидера передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Путин и Трамп в понедельник, 16 июля, встретились в резиденции президента Финляндии в Хельсинки. Это первая встреча президентов США и России вне международных форумов. Российский лидер признался, что рад провести переговоры с американским коллегой на «гостеприимной земле Финляндии».

Он подчеркнул, что настала пора ему с Трампом обстоятельно поговорить о двусторонних отношениях, а также обсудить различные международные вопросы, которых назрело достаточно много.

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Автор: Юлия Халус
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