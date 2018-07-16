Путин предложил Трампу обстоятельно поговорить об отношениях РФ и США

Президент России Владимир Путин объяснил, что уже обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом двусторонние отношения на международных форумах, но подробно о них поговорить возможность появилась только сейчас.

Слова российского лидера передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Путин и Трамп в понедельник, 16 июля, встретились в резиденции президента Финляндии в Хельсинки. Это первая встреча президентов США и России вне международных форумов. Российский лидер признался, что рад провести переговоры с американским коллегой на «гостеприимной земле Финляндии».

Он подчеркнул, что настала пора ему с Трампом обстоятельно поговорить о двусторонних отношениях, а также обсудить различные международные вопросы, которых назрело достаточно много.