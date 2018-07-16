Несколько станций метро в Париже переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018

Названия власти города сменили шести станциям метрополитена. Об этом сообщило местное издание The Local.

Станция «Шанз-Элизе Клемансо» сменила название на «Дешам-Элизе Клемансо» в честь тренера сборной Франции Дидье Дешама. Еще одна станция названа в честь тренера — «Нотр-Дидье-Дешам». Прежнее название — «Нотр-Дам-Де-Шам».

Станция «Виктор Гюго» обзавелась еще одним словом в названии — теперь она называется «Виктор Гюго Льорис» в честь вратаря Уго Льориса. По-французски фамилия известного классика пишется аналогично имени футболиста.

Пассажиры приветствовали изменения и выступили за переименование и других станций метрополитена. Издание не знает, на какой период сохранятся таблички с новыми названиями.

Поддержал инициативу и Лувр. Музей на официальной странице в твиттере опубликовал Мону Лизу в футболке сборной Франции.