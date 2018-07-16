Несколько станций метро в Париже переименовали в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018
Названия власти города сменили шести станциям метрополитена. Об этом сообщило местное издание The Local.
Станция «Шанз-Элизе Клемансо» сменила название на «Дешам-Элизе Клемансо» в честь тренера сборной Франции Дидье Дешама. Еще одна станция названа в честь тренера — «Нотр-Дидье-Дешам». Прежнее название — «Нотр-Дам-Де-Шам».
Станция «Виктор Гюго» обзавелась еще одним словом в названии — теперь она называется «Виктор Гюго Льорис» в честь вратаря Уго Льориса. По-французски фамилия известного классика пишется аналогично имени футболиста.
Пассажиры приветствовали изменения и выступили за переименование и других станций метрополитена. Издание не знает, на какой период сохранятся таблички с новыми названиями.
Поддержал инициативу и Лувр. Музей на официальной странице в твиттере опубликовал Мону Лизу в футболке сборной Франции.
Félicitations à l'@equipedefrance pour leur victoire à la #CoupeDuMonde2018 ! ????⚽ ???????? pic.twitter.com/LVBVK6mJ3g— Musée du Louvre (@MuseeLouvre) July 15, 2018