Мы в соц.сетях:
Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

 Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов

Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов
ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

 Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками
Первый британский космодром построят к 2020 году

Первый британский космодром построят к 2020 году

 ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ

ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ
Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

Матвиенко ввела правило ежегодной диспансеризации в Совфед

 Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов

Стартовал прием заявок на второй конкурс президентских грантов
ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

ВСУ обстреляли Докучаевск — ДНР

 Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками

Украинский омбудсмен предложила обмен задержанными моряками
Первый британский космодром построят к 2020 году

Первый британский космодром построят к 2020 году

 ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ

ЕС больше не может полагаться на Белый дом — МИД ФРГ
14:25   16 Июля 2018
Весь мир

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки началась с беседы тет-а-тет

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки началась с беседы тет-а-тет

Саммит РФ-США стартовал в Хельсинки.

Полноформатная встреча главы России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа началась с приватной беседы, на которой присутствовали лишь переводчики. Основной повесткой переговоров по-прежнему остаются двусторонние отношения, сирийское урегулирование, а также строительство российского газопровода «Северный поток 2». 

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки началась с беседы тет-а-тет

Трамп оценил организацию Чемпионата мира по футболу и поздравил Путина с успешным проведением международного соревнования. Американский лидер признался, что смотрел полуфиналы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #путин #политика #трамп #общество #весь мир #аммит рф-сша
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...