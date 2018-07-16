Встреча Путина и Трампа в Хельсинки началась с беседы тет-а-тет

Саммит РФ-США стартовал в Хельсинки.

Полноформатная встреча главы России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа началась с приватной беседы, на которой присутствовали лишь переводчики. Основной повесткой переговоров по-прежнему остаются двусторонние отношения, сирийское урегулирование, а также строительство российского газопровода «Северный поток 2».

Трамп оценил организацию Чемпионата мира по футболу и поздравил Путина с успешным проведением международного соревнования. Американский лидер признался, что смотрел полуфиналы.