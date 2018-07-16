Евросоюз ввел ограничения на поставки мяса птицы из России

Временные санкции на птичье мясо и продукцию из него введены в связи с распространением гриппа животных в стране, сообщает Россельхознадзор.

Соответствующий указ подписан гендиректором ЕК по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов. В черный список попало мясо птицы, полуфабрикаты из него не прошедшей термическую обработку консервы, а также переработанные побочные продукты животного происхождения с добавлением компонентов домашней птицы.

Поставлять птичье мясо в Евросоюз могут лишь 18 российских предприятий, уточнили в ведомстве. По данным Россельхознадзора, вирусное заболевание птичий грипп распространяется в Ростовской, Курской, Самарской, Орловской и других областях. Также грипп зафиксирован в Пензенской области, зараженное мясо обнаружили у достаточно крупных производителей: «Черкизово» и «Даманте», однако они не подтверждают распространение заболевание среди птиц.