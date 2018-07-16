МИД РФ лишил дипстатуса французское представительство по торговле и инвестициям

Представительство по торговле и инвестициям при посольстве Франции в России лишено дипломатического статуса и ликвидируется. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству французский дипломатический источник, такое решение принял МИД РФ в связи с тем, что «якобы представительство вело коммерческую деятельность». По его словам, сегодня последний день работы представительства. СМИ пока не располагают официальным подтверждением со стороны французского посольства, а также комментарием МИД РФ.

Французское представительство по торговле и инвестициям занималось продвижением малого и среднего бизнеса страны на территории России, а также его сопровождением. Оно являлось представительством французской государственной организации Business France, выступающей партнером французских коммерческих компаний при экспорте их продукции. В частности, в задачу представительства входила организация общения между бизнес-кругами Франции и России. Например, именно оно обеспечивало присутствие представителей французского бизнеса на Петербургском экономическом форуме.