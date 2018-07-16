Италия одной из первых поддержит снятие санкций против РФ — Сальвини

Рим поддерживает отмену антироссийских санкций и собирается в числе первых агитировать за это, заявил министр внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини.

Более того, итальянцы намерены не просто говорить об отмене санкций, но готовят на конец текущего года ряд мероприятий по этому поводу. Рим постепенно движется к цели по снятию санкций с Москвы, подчеркнул Сальвини.

В частности, Италия хочет добиться разрешения открывать кредиты в европейских банках для малых и средних российских ферм. Кроме того, в октябре Сальвини надеется обсудить в президентом РФ Владимиром Путиным прямое вмешательство итальянских ферм в деятельность российских ферм с целью развить сотрудничество.

Ранее российский лидер продлил о конца следующего года действие указа о продовольственном эмбарго в отношении стран, которые ввели санкции против РФ. В свою очередь комитет Европарламента по сельскому хозяйству призвал Брюссель продлить действий мер поддержки фермам, которые пострадали от российских ограничений.