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 Уже 77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе — Нилов

Уже 77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе — Нилов
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14:00   16 Июля 2018
Россия

Уже 77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе — Нилов

Уже 77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе — Нилов

Правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство уже одобрили 77 регионов России. Среди отзывов нет ни одного отрицательного. Об этом сообщает «Интерфаксу» со слов главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Депутат пояснил, что, хотя отрицательно о проекте пенсионной реформы не отозвалось ни одно региональное законодательное собрание или/и орган исполнительной власти, во многих отзывах есть дополнительные предложения по его коррекции.

Из всех отзывов, поступивших на данный момент, около половины консолидированные —  высказанные и высшим исполнительным, и высшим законодательным органом власти региона. При этом Нилов отметил, что, будучи главой комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, придерживается противоположной позиции, не поддерживая законопроект.

Отзывы на инициативу правительства до сих пор продолжают поступать в комитет. Крайний срок подачи — 17 июля.

Напомним, правительственный проект закона, предусматривающий изменения в пенсионной системе страны, в том числе по повышению пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин, внесен в Госдуму 16 июня.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #нилов #общество #пенсионная реформа
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