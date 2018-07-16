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Путин на встречу с Трампом прибыл на новом отечественном лимузине Aurus

Путин на встречу с Трампом прибыл на новом отечественном лимузине Aurus

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14:05   16 Июля 2018
Россия

Путин на встречу с Трампом прибыл на новом отечественном лимузине Aurus

Путин на встречу с Трампом прибыл на новом отечественном лимузине Aurus

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пройдет в Хельсинки.

На переговоры российский лидер прибыл на новом отечественном лимузине Aurus, который является частью проекта «Кортеж». За границей Путин им пользуется впервые.

Автомобиль подали к трапу самолета, на котором президент прибыл в Хельсинки, сообщил ТАСС. Далее глава РФ отправился в резиденцию президента Финляндии. В здании пройдут переговоры с Трампом.

Американский коллега Путина также прибыл на лимузине. Компания Cadillac собрала машину по спецзаказку.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #путин #политика #трамп #весь мир #проект кортеж
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