Мы в соц.сетях:
Путин на встречу с Трампом прибыл на новом отечественном лимузине Aurus

Путин на встречу с Трампом прибыл на новом отечественном лимузине Aurus

 Уже 77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе — Нилов

Уже 77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе — Нилов
Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

 Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»
Евросоюз ввел ограничения на поставки мяса птицы из России

Евросоюз ввел ограничения на поставки мяса птицы из России

 Италия одной из первых поддержит снятие санкций против РФ — Сальвини

Италия одной из первых поддержит снятие санкций против РФ — Сальвини
Путин на встречу с Трампом прибыл на новом отечественном лимузине Aurus

Путин на встречу с Трампом прибыл на новом отечественном лимузине Aurus

 Уже 77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе — Нилов

Уже 77 регионов положительно отозвались о пенсионной реформе — Нилов
Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

Украинский экономист рассказала о причинах возможного дефолта на Украине

 Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»

Украина не перевооружит армию новыми танками «Оплот»
Евросоюз ввел ограничения на поставки мяса птицы из России

Евросоюз ввел ограничения на поставки мяса птицы из России

 Италия одной из первых поддержит снятие санкций против РФ — Сальвини

Италия одной из первых поддержит снятие санкций против РФ — Сальвини
13:52   16 Июля 2018
Россия

Первый цветной рентгеновский снимок создан при помощи адронного коллайдера

Первый цветной рентгеновский снимок создан при помощи адронного коллайдера

Новозеландские ученые использовали разработанную для Большого адронного коллайдера технологию, благодаря которой появился первый в мире цветной трехмерный рентгеновский снимок человека.

Об этом рассказали ученые из лаборатории физики в ЦЕРН, которая была задействована в проекте с собственной технологией визуализации.

Открытие сыграет значительную роль в развитии медицины, а главное поможет добиться более точных результатов медицинской диагностики.

Новый рентгеновский аппарат работает на базе классического черно-белого рентгеновского снимка, однако в него внедрили инновационный механизм захвата и отслеживания частиц, который ранее изобрели для коллайдера. Технологию создали еще в 2012 году, когда в Большом адронном коллайдере обнаружили неуловимые частицы, которые получили название бозоны Хиггса.

Ученые ЦЕРН объяснили, что цветной аппарат более четко сканирует организм человека, поэтому теперь врачи смогут более точно ставить диагноз и выявлять проблемы на ранних стадиях развития.

Первый цветной рентгеновский снимок создан при помощи адронного коллайдера

Новую технологию назвали Medipix, метод ее работы заключается в том, что камера фиксирует и систематизирует отдельные субатомные частицы в процессе столкновения с пикселями в объективе с открытым затвором. Таким образом, появляются высококачественные и высококонтрастные фотографии.

В лаборатории уточнили, что на полученном изображении ясно видны различия между костями, мышцами и хрящами, а также положение и размер раковых опухолей.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #общество #ученые #рентген #адронный коллайдер #церн
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...