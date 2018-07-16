Первый цветной рентгеновский снимок создан при помощи адронного коллайдера

Новозеландские ученые использовали разработанную для Большого адронного коллайдера технологию, благодаря которой появился первый в мире цветной трехмерный рентгеновский снимок человека.

Об этом рассказали ученые из лаборатории физики в ЦЕРН, которая была задействована в проекте с собственной технологией визуализации.

Открытие сыграет значительную роль в развитии медицины, а главное поможет добиться более точных результатов медицинской диагностики.

Большой адронный коллайдер помог создать первый цветной рентгеновский снимок https://t.co/V0cm7bRRkH pic.twitter.com/7ymToBxAvv — Атомная энергия 2.0 (@AtomicEnergyRu) 16 июля 2018 г.

Новый рентгеновский аппарат работает на базе классического черно-белого рентгеновского снимка, однако в него внедрили инновационный механизм захвата и отслеживания частиц, который ранее изобрели для коллайдера. Технологию создали еще в 2012 году, когда в Большом адронном коллайдере обнаружили неуловимые частицы, которые получили название бозоны Хиггса.

Ученые ЦЕРН объяснили, что цветной аппарат более четко сканирует организм человека, поэтому теперь врачи смогут более точно ставить диагноз и выявлять проблемы на ранних стадиях развития.

Новую технологию назвали Medipix, метод ее работы заключается в том, что камера фиксирует и систематизирует отдельные субатомные частицы в процессе столкновения с пикселями в объективе с открытым затвором. Таким образом, появляются высококачественные и высококонтрастные фотографии.

В лаборатории уточнили, что на полученном изображении ясно видны различия между костями, мышцами и хрящами, а также положение и размер раковых опухолей.