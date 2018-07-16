Ливень не смоет «Волгоград-арену» - мэрия

Пользователи соцсетей безосновательно сеют панику, уверены чиновники.

Стадиону «Волгоград- Арена» ничто не угрожает. Говорить о том, что его может смыть потоками воды, обрушившимися на город-герой, некорректно. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» сообщили в городской администрации.

В воскресенье, 15 июля, Волгоград накрыли ливни. За несколько часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков. Вечером 15 июля местные власти объявили режим ЧС: нагрузка на ливневую канализацию оказалась слишком большой и потоки воды полились по дорогам. Судя по фотографиям и видео в соцсетях, особенно впечатляющая картина — возле стадиона «Волгоград-арена», построенного к чемпионату мира по футболу. Дожди размыли грунт со склона, в результате получились кадры, достойные фильма-катастрофы.

Сильнейший ливень, прошедший в Волгограде 15 июля, смыл насыпной склон у стадиона "Волгоград Арена" и участок улицы маршала Крылова. #новости pic.twitter.com/aqQBiShiw5 — Наташа Светлова (@gl81nata) July 16, 2018

"ВОЛГОГРАД АРЕНА" "УПЛЫВАЕТ". СТАДИОН ЧЕМПИОНАТА МИРА РАЗМЫВАЕТ ДОЖДЕМ https://t.co/RWpx4jRaqY с помощью @YouTube — Леонид Калачев (@lkalachev) July 16, 2018

Вчера был ливень и какой? Оказалось подмыло #новыйстадион #ВолгоградАрена хорошо матчи у нас закончились, забыли ливневки построить, строители блин???????? pic.twitter.com/3WU3vQky4X — Anna Yakovleva (@AnnaYakovleva83) July 16, 2018

Между тем, оснований для паники нет, заверил корреспондента ИА ПС руководитель пресс-службы администрации Волгограда Алексей Трункин.

«Ливень смыл часть почвы на склоне, которую насыпали для того, чтобы визуально выровнять его и засеять травой. Насыпали много. Основание склона воду не пропустило, и она пошла по верху. В результате часть грунта смыло вниз, на дорогу. Работы по очистке проезжей части ведутся со вчерашнего дня. Основание откоса, повторюсь, не пострадало. Поэтому говорить об угрозе для стадиона не корректно», — сказал Трункин.

Он добавил, что склон восстановят, как только погода улучшится. Но синоптики пока не радуют прогнозами.

Стадион «Волгоград-Арена» возведен на месте бывшего Центрального стадиона, на берегу Волги. Он обошелся в 17 миллиардов рублей. Изначально его планировали сдать в эксплуатацию в декабре 2017 года. Но к марту 2018 года стадион все еще не был готов. Сдали в начале апреля 2018 года. Во время чемпионата на «Волгоград-Арене» прошли четыре матча группового этапа.