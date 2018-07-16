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14:26   16 Июля 2018
Россия

Ливень не смоет «Волгоград-арену» - мэрия

Ливень не смоет «Волгоград-арену» - мэрия

Пользователи соцсетей безосновательно сеют панику, уверены чиновники.

Стадиону «Волгоград- Арена» ничто не угрожает. Говорить о том, что его может смыть потоками воды, обрушившимися на город-герой, некорректно. Об этом корреспонденту ИА «Политика Сегодня» сообщили в городской администрации.

В воскресенье, 15 июля, Волгоград накрыли ливни. За несколько часов в городе выпала почти двухмесячная норма осадков. Вечером 15 июля местные власти объявили режим ЧС: нагрузка на ливневую канализацию оказалась слишком большой и потоки воды полились по дорогам. Судя по фотографиям и видео в соцсетях, особенно впечатляющая картина — возле стадиона «Волгоград-арена», построенного к чемпионату мира по футболу. Дожди размыли грунт со склона, в результате получились кадры, достойные фильма-катастрофы. 

 

 

 

Между тем, оснований для паники нет, заверил корреспондента ИА ПС руководитель пресс-службы администрации Волгограда Алексей Трункин.

«Ливень смыл часть почвы на склоне, которую насыпали для того, чтобы визуально выровнять его и засеять травой. Насыпали много. Основание склона воду не пропустило, и она пошла по верху. В результате часть грунта смыло вниз, на дорогу. Работы по очистке проезжей части ведутся со вчерашнего дня. Основание откоса, повторюсь, не пострадало. Поэтому говорить об угрозе для стадиона не корректно», — сказал Трункин.

Он добавил, что склон восстановят, как только погода улучшится. Но синоптики пока не радуют прогнозами.

Стадион «Волгоград-Арена» возведен на месте бывшего Центрального стадиона, на берегу Волги. Он обошелся в 17 миллиардов рублей. Изначально его планировали сдать в эксплуатацию в декабре 2017 года. Но к марту 2018 года стадион все еще не был готов. Сдали в начале апреля 2018 года. Во время чемпионата на «Волгоград-Арене» прошли четыре матча группового этапа. 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #волгоград #общество #волгоград-арена
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