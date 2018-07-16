Блогер Илья Мэдиссон получил условный срок за рассуждения о религии

Видеоблогер Илья Мэддисон приговорен Тушинским районным судом к полутора годам лишения свободы условно по делу об экстремизме (статья 282 УК РФ). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дело было возбуждено после того, как в начале 2917 года в сети распространилось видео, где он неосмотрительно пошутил на тему Корана во время его стендапа в 2012 году. После этого в адрес Мэддисона начали поступать угрозы, из-за чего он даже некоторое время скрывался за границей. Видео, в частности, распространялось через когда-то популярный телеграм-канал (уже удален), принадлежащий стороннику террористов «Исламского государства»* (террористическая организация, запрещена в России).

Уголовное дело против блогера было возбуждено при участии прокуратуры Чечни. Как сообщается на сайте Мосгорсуда, приговор уже вступил в силу. По данным телеканала, Мэддисон в ходе следствия признал свою вину.

При этом под статью о «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства» блогер попал не из-за того нашумевшего видео, а за другой ролик, где он осужденный также рассуждал на религиозную тему.

* Террористическая организация. Запрещена по решению верховного суда России.