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13:40   16 Июля 2018
Весь мир

КНР подала иск в ВТО из-за планов Вашингтона ввести новые пошлины

КНР подала иск в ВТО из-за планов Вашингтона ввести новые пошлины

Ранее США заявляли, что налог государство будет взимать в размере 25% на импорт ряда товаров из Китая. Сумма продукции в год должна составлять 50 миллиардов долларов.

Пекин в ответ решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Ведомство уже сообщило о начале рассмотрения дела. В Китае отмечают, что американские пошлины ущемляют интересы государства.

Указ о взимании пошлин на импорт товаров подписал президент США Дональд Трамп.

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Автор: Павел Никифоров
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