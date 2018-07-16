КНР подала иск в ВТО из-за планов Вашингтона ввести новые пошлины

Ранее США заявляли, что налог государство будет взимать в размере 25% на импорт ряда товаров из Китая. Сумма продукции в год должна составлять 50 миллиардов долларов.

Пекин в ответ решил подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО). Ведомство уже сообщило о начале рассмотрения дела. В Китае отмечают, что американские пошлины ущемляют интересы государства.

Указ о взимании пошлин на импорт товаров подписал президент США Дональд Трамп.