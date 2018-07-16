Яровая внесла в ГД законопроект об использовании геолокации при поиске пропавших детей

Документ, в случае принятия, позволит быстро находить пропавших детей, используя геолокацию их смартфонов. Об этом сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

В пояснительной записке отмечается, что речь идет о ситуациях, когда ребенок заблудился или удерживается злоумышленником. Экстренные меры, такие как оперативный поиск через геолокацию, позволят быстро найти ребенка и оказать ему необходимую помощь.

Использовать данные со смартфона можно по заявлению родителей или опекунов. Если же сим-карта принадлежит другому человеку, то потребуется письменное согласие владельца. Необходимо уведомить суд в течение суток. При продолжении поиска нужно судебное постановление.

Яровая также указала на статистику 2017 года, когда из восьми тысяч разыскиваемых несовершеннолетних около 40% были малолетними детьми. В первом квартале текущего года — 805 малолетних из 2,5 тысяч пропавших.

Законопроект уже поддержали Минкомсвязь, МВД, Генпрокуратура, СК РФ, Роскомнадзор и Минюст.