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13:06   16 Июля 2018
Россия

Путин первым приедет в Президентский дворец на встречу с Трампом

Путин первым приедет в Президентский дворец на встречу с Трампом

Глава России Владимир Путин прибудет на место проведения саммита РФ - США первым, после этого к нему в Президентском дворце присоединится американский коллега Дональд Трамп, который приедет позже. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов переговоров.

По приезде Путина встретит глава Финляндии и пригласит в личный кабинет для короткой встречи. В это время во дворец должен прибыть американский лидер Дональд Трамп.

Однако разница во времени между приездом Путина и Трампа незначительная. После того, как оба президента окажутся на месте их сфотографируют и начнутся переговоры, уточнили организаторы.

Прибытие лидеров колеблется в районе 13.00-13.20.  

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Автор: Екатерина Розина
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