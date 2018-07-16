Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал к I чтению пенсионную реформу

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел проект о повышении пенсионного возраста и поддержал законодательную инициативу.

В заключительном решении для нижней палаты парламента рекомендуется принять законопроект.

Заседание по рассмотрению документа «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» должно состояться 19 июля 2018 года в Госдуме.

В Комитете отметили, что действующее пенсионное законодательство устарело, документ, составленный в 20 годах прошлого века не сможет отвечать требованиям актуальной повестки дня. Реформа позволит увеличить пенсии уже в этом году на тысячу рублей или даже на 7 процентов, тогда выплаты станут практически в 2 раза выше прогнозируемой инфляции.

Также политики отметили положительную тенденцию в значительном повышении размера трансферта в пенсионный фонд из федерального бюджета за период с 2001 года по настоящий день. Сейчас он составляет порядка 20 процентов от всех расходов бюджета.