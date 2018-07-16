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12:14   16 Июля 2018
Россия

Домашним животным в РФ разрешили пользоваться поездами без хозяев

Домашним животным в РФ разрешили пользоваться поездами без хозяев

Россияне смогут отправить домашнего питомца в путешествие с 16 июля, сообщает Федеральная пассажирская компания.

За животным в пути присмотрит проводник. Стоимость услуги — 730 рублей. Как пишет News.ru, перевозить все виды домашних питомцев РЖД пока не готовы. Сервисом могут пользоваться хозяева собак, кошек, кроликов и птиц, черепах и хомяков. Вес животного не должен превышать 75 килограмм.

Зверь во время путешествия должен находиться в клетке. Оформить билет на животное можно в багажной кассе.

Пока что услуга работает в пилотном режиме и только на 13 поездах. Сюда входят составы по направлениям Петербург-Москва, Владивосток-Хабаровск и Омск-Новосибирск.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #домашние животные #проезд животных в поездах
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