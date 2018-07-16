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12:24   16 Июля 2018
Россия

Курортный сбор начали взимать в Краснодарском крае

Курортный сбор начали взимать в Краснодарском крае

Посуточный курортный сбор в размере 10 рублей начали собирать с туристов  краснодарские гостиницы, санатории и пансионаты, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, механизм курортного сбора начали применять в пяти  муниципальных образований Краснодарского края начиная с 16 июля 2018 года. Суммарно число сборов составит порядка 70 миллионов, уточнил он и добавил, что в 2019 году эта сумма должна возрасти вдвое.

Вырученные средства пойдут исключительно на развитие курортной отрасли. Благодаря курортному сбору появится возможность благоустроить курортные города: озеленить территорию, привести в порядок имеющиеся парки и скверы, а также очистить пляжные зоны. 

Кондратьев рассказал, что в регионе подготовят проекты по освоению собранных денег и подчеркнул, что все они будут направлены на улучшение туристических услуг, передает «Интерфакс».

 

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #краснодар #общество #курортный сбор
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