Курортный сбор начали взимать в Краснодарском крае

Посуточный курортный сбор в размере 10 рублей начали собирать с туристов краснодарские гостиницы, санатории и пансионаты, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, механизм курортного сбора начали применять в пяти муниципальных образований Краснодарского края начиная с 16 июля 2018 года. Суммарно число сборов составит порядка 70 миллионов, уточнил он и добавил, что в 2019 году эта сумма должна возрасти вдвое.

Вырученные средства пойдут исключительно на развитие курортной отрасли. Благодаря курортному сбору появится возможность благоустроить курортные города: озеленить территорию, привести в порядок имеющиеся парки и скверы, а также очистить пляжные зоны.

Кондратьев рассказал, что в регионе подготовят проекты по освоению собранных денег и подчеркнул, что все они будут направлены на улучшение туристических услуг, передает «Интерфакс».