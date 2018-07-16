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11:45   16 Июля 2018
Россия

Новое российское оружие «забетонирует» ядерный паритет — Песков

Новое российское оружие «забетонирует» ядерный паритет — Песков

Новые изобретения и новое оружие, разрабатываемые Россией, станут гарантами ядерной безопасности, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В понедельник, 16 июля, в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа представитель Кремля дал интервью RT. Тот подчеркнул, что российское оружие «забетонирует» ядерный паритет.

Песков уточнил, что ядерный паритет - своего рода элемент сдерживания и гарант стратегической ядерной безопасности в мире. Российские вооруженные силы и предприятия ОПК делают все необходимое на фоне угроз, которые исходят от НАТО.

Президент России Владимир Путин в начале марта в ходе послания Федеральному собранию рассказал о создании в стране гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Та способна маневрировать в полете, преодолевая перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Кроме того, ракета может развивать скорость в 10 раз превышающую скорость звука.

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Автор: Юлия Халус
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