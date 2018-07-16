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11:49   16 Июля 2018
Россия

Под стадионом ЧМ в Волгограде обвалился грунт

Под стадионом ЧМ в Волгограде обвалился грунт

В Волгограде выпала полуторамесячная норма осадков за сутки, в связи с чем введено чрезвычайное положение.

Город остановился, все дороги затопило и занесло грунтовыми массами. Дорожные службы пытаются очистить магистрали.

Построенный к Чемпионату мира стадион также оказался подтоплен. Вокруг нового объекта образовались «озера», которые размыли все подъездные дороги и сильно размочили почву. Вскоре под «Волгоград Ареной» обвалился насыпной грунт, сообщают местные СМИ.

По данным издания «Кривое зеркало», внутренняя инфраструктура объекта получила значительный ущерб: прорвало трубы для водоотвода, выложенные плиткой дорожки разрушены, от береговых укреплений остались лишь развалины. Для оценки ситуации вечером в воскресенье, 15 июля, на стадионе отключили электроснабжение, однако официального сообщения о состоянии здания пока нет.

«Волгоград Арена» был открыт в апреле 2018 года, на нем прошло четыре матча в рамках Чемпионата мира. 

Помимо стадиона значительные повреждения получили и другие постройки, например, несколько новых торгово-развлекательных центров, включая «Комсомолл» и Ворошиловский. По всему городу образовались «реки», заблокирована даже центральная часть Волгограда и главная транспортная магистраль, проспект имени Ленина.

 

Публикация от @tanya_krasno

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Автор: Екатерина Розина
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