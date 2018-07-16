СМИ: Обвинение попросило лишить свободы на 3,5 года обвиняемых в избиении DJ Smash

Об этом сообщили РИА Новости.

Дело о нападении на музыканта DJ Smash суд продолжил рассматривать в понедельник. В произошедшем обвиняют экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича.

Как считает следствие, в минувшем феврале в ночном клубе «Дом Культуры» в Перми подсудимые избили DJ Smash (настоящее имя Андрей Ширман). Музыканту сломали челюсть, получена черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. На восстановление у артиста ушли три недели. Уголовное дело заведено по статье 112 УК РФ.

Гособвинитель Анастасия Мамошина попросила суд обратить внимание на последовательность и противоречивость показаний потерпевшего и свидетелей. Прокурор считает, что первым удар нанес Телепнев, а дальше подключился Ванкевич. Мамошина попросила назначить им наказание на срок три с половиной года в колонии-поселении. Смягчающие обстоятельства учтены.

Адвокат DJ Smash Константин Орлов отметил, что извинения подсудимые принесли только спустя пять месяцев после инцидента и под давлением доказательств.

Телепнев снова попросил прощения у Ширмана и напомнил, что у него есть двое детей, о которых нужно заботиться. Подсудимый подчеркнул, что этого у него не получится при лишении свободы. Ванкевич же заявил, что не знал, что его действия «примут такой оборот».