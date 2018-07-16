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11:30   16 Июля 2018
Россия

Топилин: Пенсии вырастут в два раза быстрее инфляции

Топилин: Пенсии вырастут в два раза быстрее инфляции

Инфляция в этом году ожидается ниже 4%. Примерно 3,2-3,5%. В свою очередь увеличение пенсий запланировано на уровне 7%, объяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он подчеркнул, что такой темп в два раза превысит темпы инфляции. Это то, что на этом отрезке времени с учетом параметров повышения пенсионного возраста может позволить себе Кабмин. Именно такую задачу ставило перед собой правительство, когда предлагало пенсионную реформу.

Топилин указал, что, несмотря на критику, темпы индексации пенсий в настоящее время действительно внушительные. Раньше, когда инфляция составляла 10-12%, индексация в 3-4% являлась маленькой. Но сейчас она сопоставима инфляции. В этом году пенсии проиндексировали на 3,7%, тогда как инфляция составила 2,5%.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #пенсии #топилин #инфляция
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