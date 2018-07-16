Кабмин профинансирует переквалификацию россиян предпенсионного возраста

Правительство собирается ежегодно выделять пять миллиардов рублей на программу повышения квалификации россиян предпенсионного возраста, рассказал в понедельник министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

В понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам проводит заседание. Обсуждается программа повышения квалификации для тех, кто готовится выйти на пенсию. Кабмин собирается выделять на это по пять миллиардов рулей в год. В то же время министры пока обсуждают предложения парламентских партий.

Топилин подчеркнул, что после изменений пенсионной системы число тех, кто останется на рынке труда, увеличится. Именно поэтому указанную программу надо доработать.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект, предполагающий повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 63 лет. Изменения планируется вносить постепенно, начиная с 2019 года.